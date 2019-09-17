Güçlü kadro güçlü kobi Yönetim danışmanı Mehmet Eronat, KOBİ’lere tavsiyelerde bulundu: İnsan kaynakları yönetimine önem verin. Kadroyu doğru kurun. Ödül uygulamalarını devreye alın.

İnsan kaynaklarının günümüzde KOBİ'lerin öncelikleri arasına girdiğini belirten Mazars Denge Yönetim Danışmanı ve Ortak Mehmet Eronat, küçük ve orta büyüklükteki işletme yöneticilerine önerilerde bulundu. KOBİ'lerin büyümesi ve ihracatta başarı olmasının yolunun insan kaynakları (İK) departmanından geçtiğini söyleyen Eronat, "Artık en küçük işletmelerin bile iyi ve yetenekli çalışanlarını elde tutabilmeleri için takdir, ödüllendirme uygulamalarını devreye almaları, adaletli bir ücret ve yan fayda sistemlerini uygulamaları zorunlu hale geldi" dedi. İhracatta gelişmek isteyen KOBİ'lerin yabancı dil bilen, mesleğinde yüksek bilgi ve deneyim sahibi çalışana ihtiyaçları olduğunu aktaran Eronat, şöyle konuştu:



EĞİTİM DESTEĞİ

"İhracatta gelişmek isteyen KOBİ yöneticilerinin hem kendi ekiplerini geliştirmek hem de yüksek nitelikli ekipler oluşturmak için insan kaynakları yönetimine önem vermeleri gerekiyor. Fark yaratacak çalışanları ekiplerinde tutmalarını ve işe alımlar sırasında yabancı dil bilen, mesleğinde yüksek bilgi ve deneyim sahibi çalışanları şirketlerine çekebilecek politikalar geliştirmelerini öneriyoruz. KOBİ'ler ihracat finansmanı ve muhasebesi, gümrük ve vergi işlemleri gibi yasal süreçler konusunda da ekiplerini geliştirmeli." Parasal hedeflerin yanı sıra büyüme ve gelişmenin de önemli olduğunu söyleyen Eronat, "KOBİ yöneticilerine ekip hedefleri belirlenirken parasal hedeflerin yanında kurumsallaşma, süreç iyileştirme, öğrenme ve gelişim gibi konularda da geliştirme hedefleri koymalarını öneriyorum" ifadelerini kullandı.