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  • 17.09.2019 14:00
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 14:01

müjdesi! 8 dan kredi faiz oranları indirim kararı!

Merkez sı'nın indiriminin ardından bankalardan ardı ardına faiz oranı açıklamaları vatandaşları sevindirdi. (MB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir indirim daha gerçekleştirmişti. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 19.75'ten 325 baz puanlık düşüşle 16.50'ye gerilemişti. Ev almak isteyen yüz binlerce vatandaşlar kredi faiz oranları hakkında araştırma yapmaya başladı. Bu nedenle arama motorlarında Kredi faiz oranları ne kadar oldu sorusuyla ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, , , , , , ve QNB kredisinde son durum nedir? 8 bankadan kredi faiz oranları indirim kararı! Kredi faiz oranları konut, son durum ne oldu? İşte tüm detaylar ve gelişmeler

Faiz müjdesi! 8 bankadan kredi faiz oranları indirim kararı!

Faiz indiren bankalar arasına 8 banka daha katıldı. Bu anlamda sizler için önemli bir haber hazırladık. Konut, taşıt ve bireysel kredi çekmek isteyenler için bankaların faiz oranlarını derledik. Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir. Yapılan faiz indirimi sonrası en uygun ihtiyaç kredisi veren banka QNB Finanbank oldu. Finansbank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.29 oldu. İndirim ile beraber en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.29 olarak revize edildi.

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