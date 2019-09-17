Araçlar için doğalgaz tüpü üretiyor İranlı mühendis Mehdi Firuzi'nin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Teknokent bünyesinde 17 milyon lira harcayarak kurduğu fabrikada, araçlarda kullanılabilecek basınçlı doğalgaz tüpü üretiliyor. İşte Takvim Gazetesi’nin 17 Eylül 2019 tarihli ekonomi sayfalarından derlediğimiz haberler…

İranlı mühendis Mehdi Firuzi'nin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Teknokent bünyesinde 17 milyon lira harcayarak kurduğu fabrikada, araçlarda kullanılabilecek basınçlı doğalgaz tüpü üretiliyor. Fabrikada ilk etapta 150 kişi istihdam edilecek. Teknokent Genel Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Necat Görentaş da "İranlı firmamız katma değeri yüksek ürünler üretecek. Bu, Türkiye'de bir ilk olacak. Pazar payını artıracak bir yatırım oldu" ifadelerini kullandı.



GÜZELLİK SEKTÖRÜ FUARDA BULUŞUYOR

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından KOSGEB'in destekleriyle düzenlenen CNR Beauty & Wellness Show İstanbul, 19-22 Eylül'de CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açacak. CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre; ilki geçen yıl düzenlenen ve yoğun ilgi gören CNR Beauty & Wellness Show İstanbul, bu yıl 15 bin metrekarelik alanda cilt bakımı, medikal estetik, kişisel bakım ve kozmetik sektörlerini aynı platformda bir araya getirecek. 4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuarın birinci ve ikinci gününde gündelik ve profesyonel makyajın sırları paylaşılacak. Cilt bakımı ve medikal estetik uygulamalarıyla da ön plana çıkacak olan fuar kapsamında ayrıca, estetisyenlik mesleğine ilgili duyan ziyaretçiler için standlarda mesleğin inceliklerine dair bilgiler verilecek.





GİRİŞİMLERE DESTEK

TAV Havalimanları ve Groupe ADP, ulaştırma ve havacılık alanında çalışan girişimlere Paris ve İzmir'de tanıtım ve yatırımcılarla buluşma olanağı sağlıyor. Seçilen girişimler 15 Ekim'de Charles de Gaulle, 17 Ekim'de de Adnan Menderes havalimanlarında projelerini yolcular, yatırımcılar ve sektörün önde gelen isimleriyle paylaşma olanağı bulacak. TAV iki girişimi Paris'e götürecek, Fransa'dan iki girişim de İzmir'e gelecek. Başvurular 15 Eylül'de sonlanıyor. Projenin Türkiye ayağını yürüten TAV Teknoloji Genel Müdürü Kerem Öztürk, "Bu yıl ilk kez düzenleyeceğimiz etkinliği önümüzdeki yıllarda işlettiğimiz diğer havalimanlarına da taşımayı umuyoruz. Sosyal fayda yaratma misyonumuzun gereği olarak, Türkiye'deki girişimlere bu desteği vermekten mutluluk duyuyoruz" dedi. Jüri tarafından seçilen girişimler Eylül ayı sonunda açıklanacak.