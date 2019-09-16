Yurt dışı harç pulu otomattan

İstanbul Havalimanı'na harç pulu otomatları konuldu. Yolcular, otomattan, nakit ve kredi kartının yanı sıra temassız ödeme sistemini destekleyen cep telefonlarıyla tek seferde en fazla 10 harç pulu alabilecek. Hizmet, pilot uygulama kapsamında İstanbul Havalimanı'nda 10 otomatla başladı.
- Ekonomi
- 16.09.2019
- Gazete
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