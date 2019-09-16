Banka emekli promosyon ücreti kaç para? SGK SSK Bağkur emeklisine promosyon zammı var mı? Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerini aldı. Bankalar ise 12.5 milyon emekliyi müşterisi yapmak için kampanyalarına tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca emeklinin son zamanlarda Temmuz zammı ile yüzü gülerken bir iyi haber de bankalardan geldi. Daha önce 450 lira civarında olan emekli promosyon ücretleri yeni zamlarla birlikte artışa geçti. Peki, emekli promosyon tutarı ne kadardır? İşte emeklilerin yakından ilgilendiren promosyon ayrıntıları…. 3 yıl maaşını belirli bir bankadan alacağını taahüt eden emeklilere bankaların tekliflerine göre 900 liraya yakın promosyon veriliyor. Promosyon uygulaması başladığında hemen başvurup ödemesini alanların 3 yıllık taahhüt süresi 2020'de bitiyor. Daha önce promosyon alanlar, Mart 2020'den itibaren ikinci kez bu imkandan yararlanabilecek.