Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 16.09.2019 13:52
  • Son Güncelleme: 16.09.2019 13:53

İndirim yağmuru! En uygun kredi veren değişti! güncel konut kredisi oranları 0,79 fırsatı

Konut kredisi oranlarında indirim yağmuru sürüyor. Bu bağlamda vatandaşlarda konut kredisi faiz oranlarını araştırıyorlar. Bugün itibari ile kamu ları ve özel bankalar yeni nı paylaştı. Özel bankalar içinde şuan ING Bank oldu. ING Bank faizi 1,39 olarak açıkladı. Bu arada yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir. Düzenli bir geliriniz olması halinde başvurunuzun onaylanması ihtimali oldukça yüksektir. İşte en uygun kredi veren bankalar ve konut kredisi faiz oranları 0,79 fırsatı.

En uygun kredi veren banka değişti! İndirim yağmuru...

Konut kredisi kullanarak ev sahibi olmak isteyen birçok vatandaş, 16 Eylül tarihli güncel konut kredisi bilgilerini sorgulamaya başladı. Konut kredisi faiz oranları arasından en uygun olanını tercih etmek isteyen tüketiciler, 0,79'dan başlayan faiz oranlarından yararlanabilecek. İşte, kamu bankaları arasından en uygun konut kredisi faiz oranı veren kurumlar. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. NG Bank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.39 seviyesinden yüzde 1.34 seviyesine çekti. ING Bank, Garanti Bankası, İş Bankası, Burgan Bank! Konut kredisi faiz oranı! Konut kredisi faiz oranları düştü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleriİndirim yağmuru! En uygun kredi veren banka değişti! 16 Eylül güncel konut kredisi faiz oranları 0,79 fırsatı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri