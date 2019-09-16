Bankalardan kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlara müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, bugünden itibaren uygulamak üzere ticari, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranlarında indirime gitti. İşte Halkbank güncel kredi faiz oranlarında son durum...

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

Halkbank, ticari kredi faiz oranlarını yıllık yüzde 13-15,5 aralığına, ihtiyaç kredi faiz oranlarını maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25'e ve diğer müşteriler için aylık yüzde 1,35'e indirdi.

Buna göre Halkbank, bugünden itibaren kullandıracağı ticari kredilerin faiz oranlarını yıllık yüzde 13-15,5 aralığına indirdi. Öte yandan 60 aya kadar vade imkanı sunduğu ihtiyaç kredilerinde faiz oranını maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25'e, diğer müşteriler için ise aylık yüzde 1,35'e çeken banka, 500 bin TL ve üzerindeki konut kredilerinde faiz oranını da aylık yüzde 1,19'a düşürdü.