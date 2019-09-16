Faizsiz emeklilik dönemi Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'faizsiz finans ürünlerine yönelik güçlü talep potansiyeline' dikkat çekerken, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi de bu alanda kapsamlı bir çalışma başlattı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'faizsiz finans ürünlerine yönelik güçlü talep potansiyeline' dikkat çekerken, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi de bu alanda kapsamlı bir çalışma başlattı. Katılım sigortacılığını teşvik eden mevzuat ve kurumsal altyapı oluşturulacak. 'Faizsiz emeklilik sistemine' yönelik ürün ve hizmet çeşitliliği artacak. Faiz hassasiyeti taşıyanlar için emeklilik yatırım fonları oluşturulacak.





HAZAL ATEŞ