Asgari Ücret - Eylül ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde vatandaşlar asgari ücret araştırmalarına başladı. Milyonlar asgari ücret zammının yapılacağı tarihi beklemeye koyuldular. Ayrıca asgari ücret görüşmelerinin ne zaman yapılacağı da sorgulanıyor. 2020 asgari ücret görüşmeleri de Aralık ayında yapılacak. Geçtiğimiz yıl Aralık ayının ilk günlerinde süregelen ve son haftasında nihayetlenen asgari ücret tespit komisyonu toplantısında 1603 TL olan asgari ücret, yüzde 25 'lik bir zamla 2020 TL olmuştu. Asgari ücret tespit komisyonunda masada hükümet kesimini temsil eden Çalışma Bakanlığı, işveren kesimini temsil eden TİSK, işçi kesimini ise Türk iş ile DİSK olacak. Peki 2020'de asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2020 asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar
2020'de asgari ücret zammı kaç para olacak? Asgari ücrete ve AGİ'ye zam var mı? İşte görüşme zamanı
Asgari ücrete ve AGİ'ye zam var mı? 2020'de asgari ücret zammı kaç para olacak? İşte görüşme zamanı. Her yıl Aralık ayında toplanan asgari ücret tespit komisyonunda masada hükümet kesimini temsil eden Çalışma Bakanlığı, işveren kesimini temsil eden TİSK, işçi kesimini ise Türk iş ile DİSK olacak. Asgari ücret tespit komisyonu, işçi ve işveren kesiminin tekliflerinin ardından görüşmelere başlayacak yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağı tartışılacak. Peki 2020 asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Asgari ücretli 2020 yılında ne kadar maaş zammı alacak?
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