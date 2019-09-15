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  • 16.09.2019 09:18
  • Son Güncelleme: 16.09.2019 09:18

TEB, , Garanti, kredi oranları! , 36 aylık, 60 aylık, 180 aylık faiz oranları!

Merkez sı tarafından alınan indirimi kararının ardından vatandaşlara müjde üstüne müjde geliyor. Bankaların ardı ardına faiz oranı açıklamaları vatandaşları sevindiriyor. Yaz aylarının son günlerinde bu nedenle kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kredi faiz oranlarında son durum nedir? En uygun konut ve taşıt kredisini hangi banka veriyor? İşte banka banka güncel kredi faiz oranları... Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. İşte 16 Eylül TEB, , garanti, ve Vakıfbank kredi faiz oranları nedir? İşte , 36 aylık, 60 aylık, ..

24 Aylık, 36 aylık, 60 aylık, 180 aylık banka faiz oranları belli oldu

Bankalar kredi faiz oranlarını art arda indirmeye devam ediyor. Kamu bankalarına özel bankalarda katıldı. Bu anlamda 24 Aylık, 36 aylık, 60 aylık, 180 aylık banka faiz oranları bayağı fazla araştırılmaya başlandı. Faiz oranlarının indirilmesiyle beraber konut ve araç satın olacak yurttaşlar şu günlerde Kredi faiz oranlarında son konum nedir sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Bu arada yaptığınız kredi başvurusu ön onaylama almış olduğunda ikinci adım olarak lüzumlu belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafınca nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir. Peki 15 Eylül TEB, Ziraat Bankası, garanti, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları nedir? İşte 24 Aylık, 36 aylık, 60 aylık, 180 aylık banka faiz oranları..

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