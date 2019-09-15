Bankalar kredi faiz oranlarını art arda indirmeye devam ediyor. Kamu bankalarına özel bankalarda katıldı. Bu anlamda 24 Aylık, 36 aylık, 60 aylık, 180 aylık banka faiz oranları bayağı fazla araştırılmaya başlandı. Faiz oranlarının indirilmesiyle beraber konut ve araç satın olacak yurttaşlar şu günlerde Kredi faiz oranlarında son konum nedir sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Bu arada yaptığınız kredi başvurusu ön onaylama almış olduğunda ikinci adım olarak lüzumlu belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafınca nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir. Peki 15 Eylül TEB, Ziraat Bankası, garanti, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları nedir? İşte 24 Aylık, 36 aylık, 60 aylık, 180 aylık banka faiz oranları..

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