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  • 15.09.2019 13:22
  • Son Güncelleme: 15.09.2019 13:22

yeni mı geldi? kaç para? İşte ...

Sigaraya gelecek mi? Sigara fiyatlarına 5 TL zam yapılacağı iddialarının ortaya çıkması ile birlikte sigara tiryakileri konu ile ilgili araştırmalara başlamıştı. Fazla zaman geçmeden resmi açıklama Türkiye'den (BAT) geldi. BAT grubundan yapılan açıklamada, bu iddiaların asılsız olduğu bildirildi. Daha sonra bir tane sigara markasına 1 TL'lik zam geldi. Bu gelişmelerin ardından, yeniden sigaraya zam gelecek mi gibi sorular gündeme geldi. Peki, Sigaraya yeni zam gelecek mi? Sigara fiyatları kaç para? İşte 15 Eylül ...

Sigaraya zam mı geldi? Eylül 2019 sigara zammı...

Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu arama motorlarında merakla araştırılan konuların başında bulunuyor. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya bir kez daha zam yapılacağı iddiası tiryakileri tedirgin etti. İnternet üzerinde dolaşan bir listeye göre 3 Eylül 2019 günü sigara fiyatlarına yüksek miktarda zam geleceği iddia edildi. Sigara zammı haberleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Sigaralara yapılan 3'er TL'lik zammın ardından sosyal medyada 5 TL'lik zam daha yapılacağı iddia edilmişti. Ancak British American Tobacco bu iddiaları yalanladı. Sigara tiryakileri, yeniden zam olup olmayacağını araştırıyor. Peki, sigaraya yeni zam gelecek mi? 15 Eylül sigara fiyatları ne kadar? İşte güncel sigara fiyat listesi...

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