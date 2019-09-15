Merkez Bankası'nın politika faizini 3.25 puan indirerek yüzde 19.75'ten 16.50'ye çekmesinin ardından bankalar da harekete geçti. Ziraat Bankası ve Vakıfbank ihtiyaç ve ticari kredilerde faizleri pazartesinden geçerli olacak şekilde indirdi. Hafta başında Halkbank'ın da bireysel ve kurumsal müşterileri için faizleri indireceği öğrenildi. Bankaların yeni faiz indirimlerinden sonra 60 ay vadeyle alınacak 50 bin TL'lik ihtiyaç kredisinde ödenecek faiz 5 bin TL'ye yakın azalıyor. İki banka da maaş müşterilerine bireysel ihtiyaç kredilerinde yüzde 1.25 faiz uygulayacak. Diğer müşterilerine ise yüzde 1.35 faizle kredi verecek. Böylece, tüketici kredilerinde yıllık faiz oranları yüzde 19.8'e kadar düşmüş olacak. Faiz indirimiyle beraber, maaşını bu iki bankadan birinden çekenler 60 ay vadeli, 50 bin TL tutarındaki ihtiyaç kredisinde aylık 80 TL daha az ödeme yapacak. Toplamda ise bankaya 80 bin 957 TL yerine 76 bin 180 TL geri ödeme yapmış olacak. Bankadan maaş almayanlar da indirimlerin ardından aylık yüzde 1.35 faizle kredi çekebilecek. 60 ay vadeli 50 bin TL'lik ihtiyaç kredisinde toplam geri ödeme tutarları 4 bin 854
İŞTE VAKIFBANK'TA YENİ FAİZ ORANLARI
MAAŞ müşterileri için ihtiyaç kredisi faizi % 1.25
DİĞER müşteriler için ihtiyaç kredisi faizi % 1.35
KONUT kredilerinde ise 500 bin TL'ye kadar % 0.99
500 bin TL üzerindeki kredilerde % 1.15
İŞTE ZİRAAT BANKASI'NDA YENİ FAİZ ORANLARI
MAAŞ müşterileri için ihtiyaç kredisi faizi % 1.25
DİĞER müşteriler için ihtiyaç kredisi faizi % 1.35
KONUT kredilerinde ise 500 bin TL'ye kadar % 0.99
500 bin TL üzerindeki kredilerde % 1.15
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.