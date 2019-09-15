Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Merkez Bankası faiz indirimi sonrası düşüşe geçen dolar/TL dün dar bantta hareket etti. Haftanın son işlem günü olan 13 Eylül'de dolar en düşük 5.6533 lira ve en yüksek 5.6904 lirayı gördükten sonra, 5.67 - 5.68 lira aralığında, euro ise en düşük 6.2533 lira ve en yüksek 6.3171 lirayı gördükten sonra, 6.28 – 6.29 lira aralığında işlem gördü. İşte 15 Eylül güncel döviz kurları... 1 dolar kaç lira? Dolar/TL hareketliliğinde yaşanan son durum merak ediliyor. Peki bugün dolar ne kadar olacak? Merak edilen detaylar haberimizde... Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,13 değer kazanırken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,00, dolar/TL yüzde 0,56, avro/TL yüzde 0,47 değer kaybetti.