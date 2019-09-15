Dolarda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde altından sonra en fazla kullanılan yatırım aracı olan dolar her daim merak ediliyor. Haftaya 5.70'li seviyelerden başlayan dolar/TL, bir önceki kadar kuvvetli faiz indirimi yapılabileceği endişeleriyle önceki gün 5.79 seviyesine kadar yükselmişti. Dolar TCMB faiz kararı sonrası geriledi. Güncel döviz kurları yakından takip ediliyor. Peki, bugün euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? İşte 16 Eylül güncel döviz kurları... Günümüzdeki dolar kuru ise İspanya İmparatorluğu tarafından Amerika kıtasındaki kolonileri ve Filipinlerde kullanıldı. Kuzey Amerika'daki İngiliz kolonilerinde ise 1690'larda kağıt para dolaşıma çıktı. 1700'lerin sonlarına doğru bağımsızlığını kazanınca Kuzey Amerika'daki İspanyol Doları değer kazandı.