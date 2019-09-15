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  • 16.09.2019 09:06
  • Son Güncelleme: 16.09.2019 09:06

bugün ne kadar? 16 Eylül gelişmesi: Euro sterlin ve dolar kuru ne kadar oldu?

hareketliliği yaşanıyor. Merkez Bankası indirimi sonrası düşüşe geçen dolar/TL dün dar bantta hareket etti. Haftanın son işlem günü olan 13 Eylül'de dolar en düşük 5.6533 lira ve en yüksek 5.6904 lirayı gördükten sonra, 5.67 - 5.68 lira aralığında, euro ise en düşük 6.2533 lira ve en yüksek 6.3171 lirayı gördükten sonra, 6.28 – 6.29 lira aralığında işlem gördü. İşte 16 Eylül güncel döviz kurları... 1 dolar kaç lira? Dolar/TL hareketliliğinde yaşanan son durum merak ediliyor. Peki bugün dolar ne kadar olacak? Merak edilen detaylar haberimizde... Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,13 değer kazanırken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,00, dolar/TL yüzde 0,56, avro/TL yüzde 0,47 değer kaybetti.

Dolarda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde altından sonra en fazla kullanılan yatırım aracı olan dolar her daim merak ediliyor. Haftaya 5.70'li seviyelerden başlayan dolar/TL, bir önceki kadar kuvvetli faiz indirimi yapılabileceği endişeleriyle önceki gün 5.79 seviyesine kadar yükselmişti. Dolar TCMB faiz kararı sonrası geriledi. Güncel döviz kurları yakından takip ediliyor. Peki, bugün euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? İşte 16 Eylül güncel döviz kurları... Günümüzdeki dolar kuru ise İspanya İmparatorluğu tarafından Amerika kıtasındaki kolonileri ve Filipinlerde kullanıldı. Kuzey Amerika'daki İngiliz kolonilerinde ise 1690'larda kağıt para dolaşıma çıktı. 1700'lerin sonlarına doğru bağımsızlığını kazanınca Kuzey Amerika'daki İspanyol Doları değer kazandı.

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