Altın fiyatları bir yükseliyor bir düşüyor. Altın bu hafta dalgalı bir seyir sürdürdü. Altın bu hafta yatırımcısına kaybettirdi.

Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimi sonrasında altın düşüşe geçti. Kapanışta yüzde 0,15 düşüşle 274,60 liradan işlem gördü.

Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 16 Eylül canlı altın fiyatları... Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.