Altın fiyatları bir yükseliyor bir düşüyor. Altın bu hafta dalgalı bir seyir sürdürdü. Altın bu hafta yatırımcısına kaybettirdi.
Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimi sonrasında altın düşüşe geçti. Kapanışta yüzde 0,15 düşüşle 274,60 liradan işlem gördü.
Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 16 Eylül canlı altın fiyatları... Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.
Altın fiyatı düştü! 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam gram altın fiyatı ne kadar? İşte 16 Eylül son dakika canlı rakamlar
Altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,00 değer kaybetti. Küresel piyasalarda altın fiyatları 1,500 doların üzerine yükselirken, iç piyasada, gram altın fiyatı 273 liraya çıktı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 16 Eylül canlı altın fiyatları... Peki, Gram, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Yatırımları olanlar ve altın yatırımı yapmayı planlayanlar altın fiyatlarını merak ediyor. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. İşte altında son dakika güncel rakamlar…
Altın fiyatları bir yükseliyor bir düşüyor. Altın bu hafta dalgalı bir seyir sürdürdü. Altın bu hafta yatırımcısına kaybettirdi.
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