15 Eylül TEB, Ziraat Bankası, garanti, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları nedir? İşte 24 Aylık, 36 aylık, 60 aylık, 180 aylık banka faiz oranları.. Merkez Bankası tarafından alınan faiz indirimi kararının ardından vatandaşlara müjde üstüne müjde geliyor. Bankaların ardı ardına faiz oranı açıklamaları vatandaşları sevindiriyor. Yaz aylarının son günlerinde bu nedenle kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kredi faiz oranlarında son durum nedir? En uygun konut ve taşıt kredisini hangi banka veriyor? İşte banka banka güncel kredi faiz oranları... Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor.

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