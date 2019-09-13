Sigaraya zam gelecek mi? Sigara fiyatlarına 5 TL zam yapılacağı iddialarının ortaya çıkması ile birlikte sigara tiryakileri konu ile ilgili araştırmalara başlamıştı. Fazla zaman geçmeden resmi açıklama British American Tobacco Türkiye'den (BAT) geldi. BAT grubundan yapılan açıklamada, bu iddiaların asılsız olduğu bildirildi. Daha sonra bir tane sigara markasına 1 TL'lik zam geldi. Bu gelişmelerin ardından, yeniden sigaraya zam gelecek mi gibi sorular gündeme geldi. Peki, Sigaraya yeni zam gelecek mi? Ssigara fiyatları kaç para? İşte 13 Eylül güncel sigara fiyat listesi...

HANGİ SİGARAYA ZAM GELDİ?

Japon Tobacco International grubuna ait bir sigaraya zam yapıldığı bildirildi. Sigara satış yerlerine gönderilen yeni listede, 13 TL olan Monte Carlo Night Blue sigarasına 1 TL zam yapıldığı öğrenildi. Buna göre, Monte Carlo Night Blue sigarası 14 TL'den satılıyor.

SİGARAYA YENİ ZAM GELECEK Mİ?

Şu an sigaraya zam konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Monte Carlo Night Blue sigarasından başka diğer sigaralara zam yapılmadı.