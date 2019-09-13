İŞKUR TYP başvuruları iş arayışı olan vatandaşların gündeminde bulunuyor. TYP kapsamında okullara alınacak olan güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi hakkında duyurular yakından takip ediliyor. Son olarak okullar güvenlik alımıyla ilgili sürecin İŞKUR'un TYP kapsamına alındı. Peki, İŞKUR TYP aracılığıyla okullara güvenlik görevlisi alımı ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında detaylar...

OKULLARA GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI NE ZAMAN?

vatandaşlar TYP ilanlarını beklemeye başladı. TYP güvenlik görevlisi alımı İŞKUR'un yönetiminde gerçekleştirilecek.

Okullara hizmetli ve güvenlik görevlisi alımları, TYP ekranından alınacak. Söz konusu alımların tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

İŞKUR TYP EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili herhangi bir ilan yayımlayıp yayımladığını, TYP ekranında yer alan uygulama alanından 'MEB Güvenlik' seçeneğini seçip 'Ara' butonuna basarak öğrenebilirsiniz.