Gurbetçilere yeni emeklilik sistemi

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları Türkiye'de daha önce sigortaları olsun ya da olmasın borçlanarak emeklilik hakkı kazanabiliyor. Yani yurt dışındaki günlerinin parasını ödeyerek emeklilik hesabında kullanabiliyor. 1 Ağustos'tan itibaren yurt dışı emeklilik ile ilgili şartlarda bazı değişiklikler oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu da bununla ilgili bir genelge yayımlayarak tüm detayları belirledi. İşte yeni düzenleme...