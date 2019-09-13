Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları Türkiye'de daha önce sigortaları olsun ya da olmasın borçlanarak emeklilik hakkı kazanabiliyor. Yani yurt dışındaki günlerinin parasını ödeyerek emeklilik hesabında kullanabiliyor. 1 Ağustos'tan itibaren yurt dışı emeklilik ile ilgili şartlarda bazı değişiklikler oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu da bununla ilgili bir genelge yayımlayarak tüm detayları belirledi. İşte yeni düzenleme...
- Ekonomi
- 13.09.2019
- Gazete
Gurbetçilere yeni emeklilik sistemi
Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız borçlanma yoluyla ülkemizde emekli olabiliyor. Ancak 1 Ağustos'tan itibaren yurt dışı emeklilik ile ilgili şartlarda bazı değişiklikler oldu. Peki yurt dışında yaşayan gurbetçiler bu sistemden nasıl yararlanabiliyor? Sistemden kimden yararlanabilir, nasıl hesaplanır? İşte yeni düzenlemeler...
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