Bugünkü
Takvim

Gurbetçilere yeni emeklilik sistemi

nda yaşayan vatandaşlarımız borçlanma yoluyla ülkemizde emekli olabiliyor. Ancak 1 Ağustos'tan itibaren yurt dışı emeklilik ile ilgili şartlarda bazı değişiklikler oldu. Peki yurt dışında yaşayan gurbetçiler bu sistemden nasıl yararlanabiliyor? Sistemden kimden yararlanabilir, nasıl hesaplanır? İşte yeni düzenlemeler...

Gurbetçilere yeni emeklilik sistemi
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları Türkiye'de daha önce sigortaları olsun ya da olmasın borçlanarak emeklilik hakkı kazanabiliyor. Yani yurt dışındaki günlerinin parasını ödeyerek emeklilik hesabında kullanabiliyor. 1 Ağustos'tan itibaren yurt dışı emeklilik ile ilgili şartlarda bazı değişiklikler oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu da bununla ilgili bir genelge yayımlayarak tüm detayları belirledi. İşte yeni düzenleme...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriGurbetçilere yeni emeklilik sistemi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri