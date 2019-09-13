EYT yasasını büyük bir umutla bekleyen vatandaşlara müjdeli bir haber geldi. Başkan Erdoğan'ın EYT'lilerin durumuyla ilgili Sosyal Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiği açıklandı. Bu bağlamda EYT'liler ise umutlandı. Şimdi konuşulan formül ise Finlandiya modeli. Finlandiya'da geliştirilen sisteme göre, emekliliğine kısa bir süre kalan bireylere alınacak maaş için her yıl yüzde 2 daha az maaş ödeniyor. Zaman zaman bu uygulamanın EYT'lilere uyarlanmasıyla ilgili tartışmalar gündeme gelmişti. Emeklilikte yaşa takılanların sorunu 1999'dan beri devam ediyor. 8 Eylül 1999 öncesinde SSK'lı, Bağkurlu ve Emekli Sandığı (memur) mensubu olarak iş hayatına başlayanlar erkek ise 25 yıl ve 5000 gün, kadın ise 20 yıl ve 5000 gün şartıyla emekli olabiliyordu. Peki EYT yasası çıktı mı, kimleri kapsayacak? İşte Finlandiya formülü detayı.