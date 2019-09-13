2019 EYT yasası ve EYT şartları nedir? EYT emeklilik tablosu Finlandiya modeli emeklilik açıklaması. Erken emeklilik yasasının 1 Ekim'den sonra Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceğine dair bir açıklama bulunmuyor. Ancak yasa ile ilgili detayların Meclis açıldıktan sonra görüşülmesi bekleniyor. Bu anlamda TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, EYT konusunda bir formül üretilmesi için harekete geçildiğini duyurdu. Kılıç şunları söyledi: "Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. EYT'lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. 'Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var' dedi. Bir parça umutlandım. Somut bir adım atılmış oldu. Umarım karşılıklı görüşmelerle bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor."
2019 EYT yasası ve EYT şartları nedir? EYT emeklilik tablosu Finlandiya modeli emeklilik açıklaması
EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Son olarak Başkan Erdoğan'ın EYT talimatı vermesi EYT bekleyen milyonları umutlandırdı. EYT aramaları ise Google'da artış gösterdi. Bu bağlamda uygulamaların kendilerini mağdur ettiğini belirten kişilere 'emeklilikte yaşa takılanlar (EYT'li) deniyor. EYT'lilerin ifade ettiğine göre; emekliliğine az bir süre kalanlar düzenlemeden sonra yıllarca beklemek zorunda kaldı. Emeklilikte yaşa takılanlar sorunlarını çeşitli platformlarda dile getirmeye çalıştı. Emeklilikte yaşa takılanlardan oluşan bir heyet, geçen hafta Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Vekili Profesör Doktor Vedat Bilgin ile görüştü ve sorunları aktardı. Peki 2019 EYT yasası ve EYT şartları nedir? İşte EYT emeklilik tablosu ile birlikte Finlandiya modeli emeklilik açıklaması
- Faiz düştü, ekonomistlerin kozmetikleri döküldü
- EYT'de flaş gelişme! Finlandiya modeli mi uygulanacak?
- Rusya'da flaş dolar hamlesi! 2020'den itibaren...
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