Stajyerlere devlet katkısı | Stajyer maaşı ne kadar?

Genç nüfusuyla öne çıkan ülkemizde son dönemde staj imkanlarına ilişkin önemli adımlar atıldı. Stajyerlik hem kayıtlı bir çalışma haline getirildi hem de gençler için maaş ödenmesi zorunlu kılındı. Maaşa alt sınır da getirildi. Mesleki eğitim kapsamında olan, 10 ve 10'dan fazla çalışanı bulunan işletmelerde öğrencilere staj yaptırılması gerekiyor. Buna göre de çalışan sayısının yüzde 5'i kadar sayıda stajyer bulundurma zorunluluğu var.