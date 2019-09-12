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Stajyerlere devlet katkısı | Stajyer maaşı ne kadar?

Genç nüfusuyla öne çıkan ülkemizde son dönemde staj imkanlarına ilişkin önemli adımlar atıldı. Staj yapan gençlerin sının yapılıp maaşlarının ödenmesi zorunlu. Peki stajyerler aylık ne kadar maaş alıyor? İşveren, stajyere ne kadar maaş ödemek zorunda? Devlet katkısı ne kadar? Staj sigortası emekliliğe yansır mı? Stajyer maaşlarıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Stajyerlere devlet katkısı
Genç nüfusuyla öne çıkan ülkemizde son dönemde staj imkanlarına ilişkin önemli adımlar atıldı. Stajyerlik hem kayıtlı bir çalışma haline getirildi hem de gençler için maaş ödenmesi zorunlu kılındı. Maaşa alt sınır da getirildi. Mesleki eğitim kapsamında olan, 10 ve 10'dan fazla çalışanı bulunan işletmelerde öğrencilere staj yaptırılması gerekiyor. Buna göre de çalışan sayısının yüzde 5'i kadar sayıda stajyer bulundurma zorunluluğu var.

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