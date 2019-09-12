Hayatımızı önemli ölçüde kolaylaştıran ve ekonomide çarkların dönmesine katkı sağlayan kredi kartı, bazen vatandaşın korkulu rüyası haline gelebiliyor. O yüzden işi baştan sıkı tutmakta ve bu haberde yazan bilgileri bir yere not etmekte fayda var. İşte kredi kartı kullanma ve kart borcundan kurtulma rehberi... Yasal olarak her ay işleyen faiz, ödenemeyen borç nedeniyle bozulan kredi sicili vatandaşın hayatını olumsuz etkiliyor. Kredi kartı borç ve faiz sarmalına düşmüşseniz yine pes etmeyin. Bundan da çıkış yolları var. Kredi kartı olanların bilmesi gereken en önemli güncel detayları, borçtan kurtulmak için ipuçlarını sizin için derledik.