Gözler kredi faizlerinde! Banka kredi faizleri düştü mü, ne oldu? İşte kredi faizlerinde en son durum... Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından bankalardan ardı ardına faiz indirimi kararları açıklanmaya başlanmıştı. Gelen haberler konut ve taşıt sahibi olmak isteyen vatandaşları sevindirmişti. Şimdilerde yüz binlerce vatandaş bankaların bir süre önce kredi faiz oranlarında indirime gitmesiyle birlikte bu düşüşün sürüp sürmeyeceğini merak ediyor. Peki, banka kredi faizleri düşecek mi? 11 Eylül banka faiz oranlarında güncel son durum...