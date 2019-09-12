Gözler kredi faizlerinde! Banka kredi faizleri düştü mü, ne oldu? İşte kredi faizlerinde en son durum... Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından bankalardan ardı ardına faiz indirimi kararları açıklanmaya başlanmıştı. Gelen haberler konut ve taşıt sahibi olmak isteyen vatandaşları sevindirmişti. Şimdilerde yüz binlerce vatandaş bankaların bir süre önce kredi faiz oranlarında indirime gitmesiyle birlikte bu düşüşün sürüp sürmeyeceğini merak ediyor. Peki, banka kredi faizleri düşecek mi? 11 Eylül banka faiz oranlarında güncel son durum...
Gözler kredi faizlerinde! Banka kredi faizleri düştü mü, ne oldu? İşte kredi faizlerinde en son durum...
Gözler kredi faizlerine çevrildi nedeni ise Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19,75’ten yüzde 16,50’ye indirmesi oldu. Şimdi dikkatler kredi faiz oranlarına verildi. Bu bağlamda bankaların konut, ihtiyaç ve taşıt kredisinde tekrar indirime gitmesi bekleniyor. Uzmanlar konutta yaşanan rekor kredi talebinin önümüzdeki aylarda daha da artacağını söylüyor. Bu artış aynı zamanda bunun diğer sektörlere de olumlu şekilde etki edecek. Bu arada Türk Ekonomi Bankası başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi faizini 120 aya kadar olan vadelerde yüzde 1.2´ye düşürdü. Peki banka kredi faizleri düştü mü, ne oldu? İşte kredi faizlerinde en son durum.
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