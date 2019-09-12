Çalışanların en çok merak ettiği konuların başında emekli olma tarihleri geliyor. Ne zaman emekli olurum, emeklilik yaşı hesaplama ve erken emeklilik şartları ile ilgili ilginizi çekecek bir içerik derledik. Bu anlamda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Selim Bağlı'nın verdiği bilgiye bakılırsa, 1 milyon 790 bin Bağ- Kur'lunun kuruma 8 milyar lira prim borcu bulunuyor. Şimdiye kadar birikmiş 8 milyar liralık toplam prim borcu için sadece 160 bin Bağ-Kur'lu müracaat yaptı. SGK, borcunu peşin ödeyerek kapatmak isteyen Bağ-Kur'lular için kamu bankaları başta olmak üzere bazı bankalarla anlaşmış bulunuyor. Bu bankalardan kredi kullananlar borcu kapattıkları tarihten itibaren emekliliğe hak kazanıyor. Peki E-devlet ile 4A-4B-4C emeklilik yaşı hesaplama nasıl yapılır? İşte erken emekli olma şartları