Merkez Bankası faiz kararı büyük bir merakla bekleniyor. Merkez Bankası son dakika faiz indirimi yapacak mı? sorusu cevabını bulacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın belirli zamanlarında Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarını yapıyor. AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, anketlerde faiz indirimine ilişkin medyan beklentinin 250-275 baz puan civarı olduğunu söyledi. 25 Temmuz'daki tarihi adımla, sanayiciyi yatırım yapmaktan ve tüketiciyi ise harcamadan korkar hale getiren kredi faizlerinde indirimin de fitili ateşlenmişti. 28 Haziran'da yüzde 22.23 olan konut kredisinin yıllık faizi 30 Ağustos'ta 12.88'e inmişti. Peki 12 Eylül Merkez Bankası son dakika faiz indirimi yaptı mı? Banka kredi faizleri düştü mü? İşte son durum ve detaylar