Merkez Bankası faiz kararı büyük bir merakla bekleniyor. Merkez Bankası son dakika faiz indirimi yapacak mı? sorusu cevabını bulacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın belirli zamanlarında Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarını yapıyor. AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, anketlerde faiz indirimine ilişkin medyan beklentinin 250-275 baz puan civarı olduğunu söyledi. 25 Temmuz'daki tarihi adımla, sanayiciyi yatırım yapmaktan ve tüketiciyi ise harcamadan korkar hale getiren kredi faizlerinde indirimin de fitili ateşlenmişti. 28 Haziran'da yüzde 22.23 olan konut kredisinin yıllık faizi 30 Ağustos'ta 12.88'e inmişti. Peki 12 Eylül Merkez Bankası son dakika faiz indirimi yaptı mı? Banka kredi faizleri düştü mü? İşte son durum ve detaylar
12 Eylül Merkez Bankası son dakika faiz indirimi yaptı mı? Banka kredi faizleri düştü mü? İşte son durum
Merkez Bankası faiz toplantısı ve faiz kararı oldukça merak ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın belirli zamanlarında Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarını düzenliyor. Bu toplantıların ardından da faiz kararını açıklıyor. Şimdi gözler eylül ayı toplantısına çevrildi. Ekonomistler, temmuz ayındaki güçlü faiz indiriminin ardından bu ayki toplantıda da politika faizinin 250-275 baz puanlık düşüşle yüzde 17-17,25'e indirileceğini tahmin ediyor. Başkan Erdoğan'da yaptığı açıklamada, "Faizi de en kısa zamanda tek haneli rakama indiriyoruz, indireceğiz. Zaten tek haneli rakama indikten sonra enflasyon o da tek haneli rakamda bitmiş olacak." ifadelerini kullanmıştı. Peki 12 Eylül Merkez Bankası son dakika faiz indirimi yaptı mı? Banka kredi faizleri düştü mü?
- 100 binden fazla aileye yardım edilecek! Hükümet düğmeye bastı
- 12 Eylül'de evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- Patent hamlesi
- Müjde üstüne müjde! En uygun kredi hangi bankada?
- BİM ve ŞOK'a, İŞKUR aracılığıyla işçi alımı yapılacak!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.