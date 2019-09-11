Türk Hava Yolları (THY) dünyanın en güvenilir ve saygın havacılık organizasyonlarından biri olarak kabul gören APEX (Havayolları Yolcu Deneyimi Derneği) tarafından '2020 Yılının Beş Yıldızlı Küresel Havayolu' seçildi. Küresel seyahat uzmanları, havayolu şirketlerini koltuk konforu, kabin servisi, yiyecek ve içecek, eğlence ve Wi-Fi kategorilerinde beş yıldız üzerinden değerlendirdi.
BOYDAK ŞİRKETLERİNE TMSF KATKISI
Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, "Boydak Holding TMSF yönetimine geçtikten bu zamana kadar, grup şirketlerinin cirosu yüzde 100 arttı" dedi. Ertekin şunları söyledi: "İhracat sorumluluğumuzu en önemli programımız haline getirdik. Yenilenen logosu, kurumsal kimliği ile Mondihome, global hedeflerimizi gerçekleştirmede en önemli markalarımızdan biri olacak."
PLASTİK POŞET % 80 AZALDI
Ücret uygulaması plastik poşet kullanımını azalttı. Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürü Abdullah Bülbül, plastik poşet kullanımının yüzde 80 oranında azaldığını belirterek, "Vatandaşlarımız daha önce marketten alışveriş yaptığında 1 poşet yerine 4 ya da 5 poşet alıyordu. Vatandaş sadece ihtiyacı olan poşeti alıyor" dedi.
ARABULUCULUK SINAVINA REKOR BAŞVURU
Adalet Bakanlığı'nca 24 Kasım'da yapılacak ve başarılı olan 5 bin kişinin görevlendirileceği arabuluculuk sınavına 29 bin 616 kişi müracaatta bulundu. Başvurusu kabul edilenler, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı'nın internet sitesinden 14 Ekim'de ilan edilecek.
İPHONE 11 BOMBASI
Akıllı telefon dünyasının öncülerinden olan Apple, dünyanın merakla beklediği iPhone 11 modelini ABD San Francisco'daki lansmanla tanıttı. Dünyanın en hızlı işlemcisine sahip olan modelde yeni kameralardan biri 120 derece ultra geniş açıya sahip. 12 megapiksel derinlik algılayıcı kamerası bulunan telefon 4K video çekiyor. Pro ve Max modelleri de olan İPhone 11'in Türkiye'de yaklaşık 10 bin liradan satışa sunulacağı tahmin ediliyor.
ÖĞRENCİLERE TELEKOM KOLAYLIĞI
Türk Telekom, '3 Ay Bedava' kampanyası ile hem ailelere destek olmayı hem de sunacağı eğitim paketleri ile öğrencilerin derslerine katkı sunmayı hedefliyor. Türk Telekom'un limitsiz fiber internet paketi alan yeni müşterileri bu kampanyadan ilk 3 ay hiçbir ücret ödemeden, sonraki 24 ay ise sabit fiyat garantisi ile 74.90 liradan başlayan her şey dahil fiyatlarla faydalanabiliyor. Türk Telekom'un 3 Ay Bedava Kampanyası'na yeni gelen bireysel evde internet müşterileri, 27 ay kalma sözü ile TT Wifi Limitsiz, Muud Premium Üyelik, McAfee Total Protection 3 Lisans, TT Dijital Depo 10GB ürünlerinden 27 ay, Türk Telekom Akademi İngilizce Dil Paketi'nden 12 ay ücretsiz yararlanabilecek.
BOYDAK ŞİRKETLERİNE TMSF KATKISI
Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, "Boydak Holding TMSF yönetimine geçtikten bu zamana kadar, grup şirketlerinin cirosu yüzde 100 arttı" dedi. Ertekin şunları söyledi: "İhracat sorumluluğumuzu en önemli programımız haline getirdik. Yenilenen logosu, kurumsal kimliği ile Mondihome, global hedeflerimizi gerçekleştirmede en önemli markalarımızdan biri olacak."
PLASTİK POŞET % 80 AZALDI
Ücret uygulaması plastik poşet kullanımını azalttı. Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürü Abdullah Bülbül, plastik poşet kullanımının yüzde 80 oranında azaldığını belirterek, "Vatandaşlarımız daha önce marketten alışveriş yaptığında 1 poşet yerine 4 ya da 5 poşet alıyordu. Vatandaş sadece ihtiyacı olan poşeti alıyor" dedi.
ARABULUCULUK SINAVINA REKOR BAŞVURU
Adalet Bakanlığı'nca 24 Kasım'da yapılacak ve başarılı olan 5 bin kişinin görevlendirileceği arabuluculuk sınavına 29 bin 616 kişi müracaatta bulundu. Başvurusu kabul edilenler, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı'nın internet sitesinden 14 Ekim'de ilan edilecek.
İPHONE 11 BOMBASI
Akıllı telefon dünyasının öncülerinden olan Apple, dünyanın merakla beklediği iPhone 11 modelini ABD San Francisco'daki lansmanla tanıttı. Dünyanın en hızlı işlemcisine sahip olan modelde yeni kameralardan biri 120 derece ultra geniş açıya sahip. 12 megapiksel derinlik algılayıcı kamerası bulunan telefon 4K video çekiyor. Pro ve Max modelleri de olan İPhone 11'in Türkiye'de yaklaşık 10 bin liradan satışa sunulacağı tahmin ediliyor.
ÖĞRENCİLERE TELEKOM KOLAYLIĞI
Türk Telekom, '3 Ay Bedava' kampanyası ile hem ailelere destek olmayı hem de sunacağı eğitim paketleri ile öğrencilerin derslerine katkı sunmayı hedefliyor. Türk Telekom'un limitsiz fiber internet paketi alan yeni müşterileri bu kampanyadan ilk 3 ay hiçbir ücret ödemeden, sonraki 24 ay ise sabit fiyat garantisi ile 74.90 liradan başlayan her şey dahil fiyatlarla faydalanabiliyor. Türk Telekom'un 3 Ay Bedava Kampanyası'na yeni gelen bireysel evde internet müşterileri, 27 ay kalma sözü ile TT Wifi Limitsiz, Muud Premium Üyelik, McAfee Total Protection 3 Lisans, TT Dijital Depo 10GB ürünlerinden 27 ay, Türk Telekom Akademi İngilizce Dil Paketi'nden 12 ay ücretsiz yararlanabilecek.
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