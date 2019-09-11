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Memura çocuk parası

Ocak’ta memurların aile yardımı lanacak. Eş yardımı çifte artışla 338 lirayı bulacak. ı ise 6 yaş altında 74, üstünde 37 liraya yükselebilecek.

Memura çocuk parası
Ocak'ta memurların maaşlarının yanı sıra aile yardımları da artacak. Eş yardımına çifte artış yapılırken, çocuk ödemesi de memur maaş katsayısındaki yükselişle lanacak. Memurların eş ve ları belirlenen gösterge ve maaş katsayısı çarpılarak hesaplanıyor. Hakem Kurulu'nun 2020 ve 2021 yıllarına yönelik toplu sözleşme kararı ile memurların eş yardımı ödeneğinin göstergesi 2.134'ten 2.273'e yükseltildi. Ocak'ta ayrıca maaş katsayısı da yükselecek. Böylece eş yardımına iki artış birden yansıtılmış olacak. Halen 295,45 lira olan eş yardımı, Ocak'ta gösterge artışı ve yüzde 4 zamla 327,30 liraya çıkacak. Bu tutar, yüzde 4'lük Ocak zammı farkıyla yükselirse daha da artacak. Enflasyon tahminlerine göre 338 lirayı bulabilecek. Ocak'ta çocuk yardımları da memur maaş katsayısındaki artışla zamlanacak. 0-6 yaş arası için çocuk yardımı en az 71,98 liraya, enflasyon tahminlerine göre de 74 liraya çıkabilecek. 6 yaş üstü için çocuk yardımı en az 35,99 liraya, enflasyon tahminlerine göre 37 liraya yükselebilecek.



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