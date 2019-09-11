Kadrolu taşeron işçiler için müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Bu anlamda 4/D'li taşeron işçilerin gündeminde olan en önemli konu

Eylül ayında başlayarak Ekim ve Aralık aylarında ödenecek olan ikramiye ve ek ödeme tutarlarıdır. Bu kapsamda 4/D'li olarak çalışan işçilere ödenecek olan bu ödemeler işçilerin mali yardım hakları kapsamında gerçekleştirilecek. Eylül ayında işçilere ödenecek olan ödemeler ve detaylara ilişkin bilgiler haberimizin devamındadır. Kamuda 4/D'li olarak görev yapan taşeron işçilere eylül ayında eğitim yardımı yapılırken ekim ayında da 5 günlük ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. Peki 4/D'li taşeron işçilere enflasyon, asgari ücret zammı var mı? İşte ilave tediye ikramiye ödemesi ne kadar, ödeme tarihi!