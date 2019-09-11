Kadrolu taşeron işçiler için müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Bu anlamda 4/D'li taşeron işçilerin gündeminde olan en önemli konu
Eylül ayında başlayarak Ekim ve Aralık aylarında ödenecek olan ikramiye ve ek ödeme tutarlarıdır. Bu kapsamda 4/D'li olarak çalışan işçilere ödenecek olan bu ödemeler işçilerin mali yardım hakları kapsamında gerçekleştirilecek. Eylül ayında işçilere ödenecek olan ödemeler ve detaylara ilişkin bilgiler haberimizin devamındadır. Kamuda 4/D'li olarak görev yapan taşeron işçilere eylül ayında eğitim yardımı yapılırken ekim ayında da 5 günlük ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. Peki 4/D'li taşeron işçilere enflasyon, asgari ücret zammı var mı? İşte ilave tediye ikramiye ödemesi ne kadar, ödeme tarihi!
İlave tediye ikramiye ödemesi ne kadar, ödeme tarihi! 4/D’li taşeron işçilere enflasyon, asgari ücret zammı var mı?
Kamuda kadrolu olarak çalışan taşeron işçilerine müjde ! Eylül,Ekim ve Aralık ayında ikramiye ve Ek ödeme verileceği duyuruldu. Ayrıntılar haberimizdedir. Kamuda kadrolu olarak görev yapan taşeron işçilerin 4 taksit şeklinde ödenmesi planlanan ilave tediye ödemeleri aralık ayında hesaplara yatırılacak. İşçilerin maaş durumuna göre farklı tutarlarda ödenecek olan bu ödemelerde en az askeri ücret ile çalışan işçilere 792 TL ödenecek. Aralık'ta yapılacak olan bu ödeme ile ilave tediyelerin son taksiti de ödenmiş olacak. Peki 4/D’li taşeron işçilere enflasyon, asgari ücret zammı var mı? İşte ilave tediye ikramiye ödemesi ne kadar, ödeme tarihi!
Kadrolu taşeron işçiler için müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Bu anlamda 4/D'li taşeron işçilerin gündeminde olan en önemli konu
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