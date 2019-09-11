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  • 11.09.2019 18:40
  • Son Güncelleme: 11.09.2019 18:40

Gözler kredi faizlerinde! ? 11 Eylül nda güncel son durum

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından bankalardan ardı ardına faiz indirimi kararları açıklanmaya başlanmıştı. Gelen haberler konut ve taşıt sahibi olmak isteyen vatandaşları sevindirmişti. Şimdilerde yüz binlerce vatandaş bankaların bir süre önce nda indirime gitmesiyle birlikte bu düşüşün sürüp sürmeyeceğini merak ediyor. Peki, ? 11 Eylül nda güncel son durum...

Gözler kredi faizlerinde! Banka kredi faizleri düşecek mi?

Banka kredi faizleri düşecek mi? Kredi çekme düşüncesi olan vatandaşların gözleri bu sorunun yanıtında. Uzmanlar konutta yaşanan rekor kredi talebinin önümüzdeki aylarda daha da artacağını söylüyor. Bu artış aynı zamanda bunun diğer sektörlere de olumlu şekilde etki edecek.

11 EYLÜL KREDİ FAİZ ORANLARINDA SON DURUM

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: %1,39

İhtiyaç kredisi: %1,55

Taşıt kredisi: %1.33

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99

Tüketici kredisi: % 1,59

Taşıt kredisi: 1.43

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