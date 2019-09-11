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  • 11.09.2019 17:43
  • Son Güncelleme: 11.09.2019 17:43

nedir, ne demek ? ?

ile ilgili bugün son dakika gelişmesi yaşandı. Başkan Erdoğan EYT talimatı verdi. EYT'yle ilgili yaşanan bu gelişme üzerine milyonlar sevindi. Seslerini duyurmaya çalışan EYT'ler düzenledikleri online imza kampanyası ile özellikle erken emeklilik istemedikleriniz, 1999 yılında çıkan 4477 sayılı yasanın geriye doğru işletilmesi nedeniyle mahrum kaldıklarını belirttikleri haklarını geri istediklerini ifade ediyorlar. 19 Kasım 2018 itibari ile EYT online imza kampanyasına 70 binden kişi imza verdi. Geçtiğimiz yıllar içinde emekli olabilmek için şart koşulan prim miktarı artırılmış ve emeklilik yaşı da ileri çekilmiştir. Peki şu an emeklilik yaşı kaçtır? İş gününü dolduranlar emekli olmak için kaç yaşına kadar beklemek durumundalar? Peki , ne demek ? ?

EYT nedir, ne demek emeklilikte yaşa takılmak ne anlama geliyor? EYT'den kimler yararlanacak?

EYT nedir, ne demek emeklilikte yaşa takılmak ne anlama geliyor? EYT'den kimler yararlanacak? EYT'liler yani emeklilikte yaşa takılanlar hakkında son haber Erdoğan'dan geldi. Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların (EYT) durumuyla ilgili Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiğini açıkladı. İşte EYT hakkında son haberler...EYT'lilerle ilgili yeni gelişme yaşandı. NTV yayınında konuşan Prof. Dr. Cem Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların (EYT) durumuyla ilgili Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiğini açıkladı. Geçtiğimiz yıllar içinde emekli olabilmek için şart koşulan prim miktarı artırılmış ve emeklilik yaşı da ileri çekilmiştir. Peki şu an emeklilik yaşı kaçtır? İş gününü dolduranlar emekli olmak için kaç yaşına kadar beklemek durumundalar?

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