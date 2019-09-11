14 bankadan kredi faiz oranları indirim açıklaması! İşte son konut kredisi faiz oranları listesi. Bankalarda faiz indirimi tüm hızı ile sürüyor. Bugün itibari ile tam 14 banka faiz oranları için indirim yaptı. 14 bankadan kredi faiz oranları indirim kararı! Kredi faiz oranları konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları son durum ne, en ucuz kredi hangi bankada, en uygun krediyi hangi banka veriyor? Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir.