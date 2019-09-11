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  • 11.09.2019 12:31
  • Son Güncelleme: 11.09.2019 12:31

4/D’li kadrolu taşerona büyük müjde! İkramiye ve ek ödeme...

Kadrolu taşeron işçiler için müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Bu anlamda 4/D’li taşeron işçilerin gündeminde olan en önemli konu Eylül ayında başlayarak Ekim ve Aralık aylarında ödenecek olan ikramiye ve ek ödeme tutarlarıdır. Bu kapsamda 4/D’li olarak çalışan işçilere ödenecek olan bu ödemeler işçilerin mali yardım hakları kapsamında gerçekleştirilecek. Eylül ayında işçilere ödenecek olan ödemeler ve detaylara ilişkin bilgiler haberimizin devamındadır. Kamuda 4/D’li olarak görev yapan taşeron işçilere eylül ayında eğitim yardımı yapılırken ekim ayında da 5 günlük gerçekleştirilecek. Peki 4/D’li taşeron işçilere , mı var mı? İşte ikramiye ödemesi ne kadar, !

Kadrolu taşerona büyük müjde! İkramiye ve ek ödeme...

Kamuda kadrolu olarak çalışan taşeron işçilerine müjde ! Eylül,Ekim ve Aralık ayında ikramiye ve Ek ödeme verileceği duyuruldu. Ayrıntılar haberimizdedir. Kamuda kadrolu olarak görev yapan taşeron işçilerin 4 taksit şeklinde ödenmesi planlanan ilave tediye ödemeleri aralık ayında hesaplara yatırılacak. İşçilerin maaş durumuna göre farklı tutarlarda ödenecek olan bu ödemelerde en az askeri ücret ile çalışan işçilere 792 TL ödenecek. Aralık'ta yapılacak olan bu ödeme ile ilave tediyelerin son taksiti de ödenmiş olacak.

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