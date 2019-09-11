Kamuda kadrolu olarak çalışan taşeron işçilerine müjde ! Eylül,Ekim ve Aralık ayında ikramiye ve Ek ödeme verileceği duyuruldu. Ayrıntılar haberimizdedir. Kamuda kadrolu olarak görev yapan taşeron işçilerin 4 taksit şeklinde ödenmesi planlanan ilave tediye ödemeleri aralık ayında hesaplara yatırılacak. İşçilerin maaş durumuna göre farklı tutarlarda ödenecek olan bu ödemelerde en az askeri ücret ile çalışan işçilere 792 TL ödenecek. Aralık'ta yapılacak olan bu ödeme ile ilave tediyelerin son taksiti de ödenmiş olacak.