Son Dakika Haberi: Konut kredisinde vatandaşları sevindiren bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada , Perşembe günü bir faiz indirimi daha geleceği belirtildi. Peki Merkez Bankası 'nın faiz indirimi sonrası konut kredisinde faizler düşecek mi? İşte detaylar. Merkez Bankası kaynaklarından aktarılan son dakika bilgilerine göre faizin 300 puan indirileceği bildirildi. 300 seviyesinde indirilmesi beklenen para politikası faizinin piyasalara nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada perşembe günü Para Piyasası Kurulunun toplanacağını belirterek, "İnanıyorum ki faiz daha da düşecek. Faiz düştükçe enflasyon da düşecektir, bunu göreceksiniz." ifadelerini kullandı.