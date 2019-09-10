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  • 10.09.2019 12:03
  • Son Güncelleme: 10.09.2019 12:06

Konut kredisinde kamu bankaları i ,'a düşürdü mü?

: 25 Temmuz'da başladığı indirimine bu hafta da devam eden , bu hamle ile kredi faizlerinin daha da düşeceği müjdesini verdi.. TCMB'nin en az 2.5 puanlık bir indirime daha imza atabileceği belirtiliyor. 25 Temmuz'da yüzde 24'ten 19.75'e indirilen politika faizinin 12 Eylül'de yüzde 17.25'e çekilmesi bekleniyor.. Bu bağlamda PPK toplantısı öncesi geçtiğimiz gün Başkan Erdoğan bir açıklama yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada bir faiz indirimi daha geleceğini söylemişti. Peki konut kredisinde ,'a düşürecek mi? , ve faizi ne olacak? İşte tüm detaylar

Konut kredisinde kamu bankaları faizi 0,90'a düşürdü mü?

Son Dakika Haberi: Konut kredisinde vatandaşları sevindiren bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada , Perşembe günü bir faiz indirimi daha geleceği belirtildi. Peki Merkez Bankası 'nın faiz indirimi sonrası konut kredisinde faizler düşecek mi? İşte detaylar. Merkez Bankası kaynaklarından aktarılan son dakika bilgilerine göre faizin 300 puan indirileceği bildirildi. 300 seviyesinde indirilmesi beklenen para politikası faizinin piyasalara nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada perşembe günü Para Piyasası Kurulunun toplanacağını belirterek, "İnanıyorum ki faiz daha da düşecek. Faiz düştükçe enflasyon da düşecektir, bunu göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

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