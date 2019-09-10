Yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaş emekli maaşı promosyon zammı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bankalar '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü veren emekliler için 900 liraya kadar varan promosyon veriyor. Bu nedenle pek çok emekli arama motorlarında "Emekli maaşı promosyon zammı ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Peki hangi banka ne kadar transfer ücreti veriyor ve hangi avantajları sağlıyor? Peki, emekli promosyon tutarı ne kadardır? İşte emeklilerin yakından ilgilendiren promosyon ayrıntıları… Emekli maaşlarını bankalardan alan vatandaşlar için uygulamaya sokulan promosyon; maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl almak şartıyla bir kereye mahsus olarak emeklilere verilen ödemeye denmektedir.