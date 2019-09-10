Konut sahibi olmak isteyen kişiler kamı bankalarının %0,99 faiz oranı kampanyasından yararlanmak istiyor. 0,99 faiz kampanyalı konut kredisi masrafları ne kadardır? Bankaların 0,99 faiz kampanyalı konut kredisinde uygulanan masraflar merak edilmektedir. Peki, en uygun konut kredisi hangi bankada? Bankaların uyguladığı masraflar ve sigortalar ne kadar? Bazı bankaların kredi faiz oranlarında indirime gitmesiyle birlikte emlak piyasasındaki hareketlilik arttı. Kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar kredi faiz oranları hakkında bilgi edinmek istiyor. Özellikle konut alma düşüncesi olan pek çok kişi arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. 10 Eylül Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi faiz oranları merak edilenler arasında bulunuyor.
Büyük müjde! Bir banka daha faiz indirdi! İşte kredi faiz oranlarında son durum
Vatandaşa yeni bir müjde geldi. Bir banka daha konut kredisi faiz oranlarını indirdi! Türk Ekonomi Bankası (TEB), başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi faizini 120 aya kadar olan vadelerde yüzde 1.2´ye düşürdü ve dosya masrafı alınmayacağını duyurdu. Bu bağlamda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kampanyalı konut kredisi faiz oranlarını 500 bin TL'ye kadar %0.99 faiz oranıyla müşterilerine sunuyor. Bu uygulamanın başladığı 5 Ağustos'tan itibaren konut sektöründe hareketlilik yaşandı. Bu indirimlerin ardından bu hafta içerisinde 35 bin kişi bankalardan konut kredisi talebinde bulundu. Konut kredilerinin yanında bankaların konut kredisi masrafları da en çok merak edilen konu haline geldi. Peki 0,99 faiz kampanyalı konut kredisi masrafları ne kadardır? İşte tüm detaylar
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