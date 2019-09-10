Konut sahibi olmak isteyen kişiler kamı bankalarının %0,99 faiz oranı kampanyasından yararlanmak istiyor. 0,99 faiz kampanyalı konut kredisi masrafları ne kadardır? Bankaların 0,99 faiz kampanyalı konut kredisinde uygulanan masraflar merak edilmektedir. Peki, en uygun konut kredisi hangi bankada? Bankaların uyguladığı masraflar ve sigortalar ne kadar? Bazı bankaların kredi faiz oranlarında indirime gitmesiyle birlikte emlak piyasasındaki hareketlilik arttı. Kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar kredi faiz oranları hakkında bilgi edinmek istiyor. Özellikle konut alma düşüncesi olan pek çok kişi arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. 10 Eylül Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi faiz oranları merak edilenler arasında bulunuyor.