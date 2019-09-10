Memura maaş farkı yatacak

memuru ilgilendiren Hakem Kurulu kararıylasosyal denge tazminatı, memura maaş farkı baştaolmak üzere birçok meslekgrubunun yüzünü güldürendüzenlemeler yapıldı.Memur ve sözleşmelipersonel maaşları peşinödendiği için 1 Ocak 2020 ile 14 Ocak 2020tarihleri arasındaki maaşfarkı tutarları hesaplanarakhesaplara yatırılacak.Tabiplerin ek ödemelerineedilecek, sözleşmelilere 5yıllık nakil yasağı esnetilecek.Sosyal denge tazminatları2020-2021 yıllarındaen fazla en yüksekdevlet memuru aylığınınyüzde 100'ünü geçemeyecek

5 PUAN EKLENDİ

Sözleşmeli personelin taban ve tavan ücreti yüzde 4 arttırılacak.

2013 yılında kadroya geçirilen sözleşmeli personelin 5 yıl boyunca başka bir kuruma nakil olamayacağı yönündeki hüküm süresi dolduğu için toplu sözleşmeden çıkarıldı.

Zabıta müdür yardımcısı ve itfaiye şoförü kadrosunda bulunanların da tazminat oranlarına 5 puan ilave edilecek.

Ortalama ücret toplamı üst sınırı 2020 ilk altı ay için 14 bin 342 TL oldu.