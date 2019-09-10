Memura maaş farkı yatacak

Milyonlarca memuru ilgilendiren Hakem Kurulu kararıyla sosyal denge tazminatı, memura maaş farkı başta olmak üzere birçok meslek grubunun yüzünü güldüren düzenlemeler yapıldı. Memur ve sözleşmeli personel maaşları peşin ödendiği için 1 Ocak 2020 ile 14 Ocak 2020 tarihleri arasındaki maaş farkı tutarları hesaplanarak hesaplara yatırılacak.
Tabiplerin ek ödemelerine 12 puan ilave edilecek, sözleşmelilere 5 yıllık nakil yasağı esnetilecek. Sosyal denge tazminatları 2020-2021 yıllarında en fazla en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 100'ünü geçemeyecek. Bugün tutar bin 315 lira olarak ödeniyor.
5 PUAN EKLENDİ
Tabiplerin ek ödemelerine 12 puan ilave edilecek, sözleşmelilere 5 yıllık nakil yasağı esnetilecek. Sosyal denge tazminatları 2020-2021 yıllarında en fazla en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 100'ünü geçemeyecek. Bugün tutar bin 315 lira olarak ödeniyor.
5 PUAN EKLENDİ
Sözleşmeli personelin taban ve tavan ücreti yüzde 4 arttırılacak.
2013 yılında kadroya geçirilen sözleşmeli personelin 5 yıl boyunca başka bir kuruma nakil olamayacağı yönündeki hüküm süresi dolduğu için toplu sözleşmeden çıkarıldı.
Zabıta müdür yardımcısı ve itfaiye şoförü kadrosunda bulunanların da tazminat oranlarına 5 puan ilave edilecek.
Ortalama ücret toplamı üst sınırı 2020 ilk altı ay için 14 bin 342 TL oldu.
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