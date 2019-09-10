Son Dakika Haberi: 25 Temmuz'da başladığı faiz indirimine bu hafta da devam eden Merkez Bankası, bu hamle ile kredi faizlerinin daha da düşeceği müjdesini verdi.. TCMB'nin en az 2.5 puanlık bir indirime daha imza atabileceği belirtiliyor. 25 Temmuz'da yüzde 24'ten 19.75'e indirilen politika faizinin 12 Eylül'de yüzde 17.25'e çekilmesi bekleniyor.. Bu bağlamda PPK toplantısı öncesi geçtiğimiz gün Başkan Erdoğan bir açıklama yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada bir faiz indirimi daha geleceğini söylemişti. Peki konut kredisinde kamu bankaları faizi 0,90'a düşürecek mi? Ziraat bankası, Halkbank ve Vakıfbank faizi ne olacak? İşte tüm detaylar