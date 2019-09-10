Eylül ayı için kira artış oranı milyonlarca kiracı tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda Eylül ayı kira artış oranları belli oldu. Kiracılar ve ev sahipleri zam oranlarının ne kadar olduğu konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Kiracı olarak ikamet eden vatandaşların yakından takip ettiği kira artış oranı ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,86 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,01 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,62 artış gerçekleşti. Peki, TÜİK TEFE TÜFE Eylül 2019 kira artış oranı ne kadar oldu? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?
Kira artış oranı TEFE TÜFE ne kadar? Eylül 2019 kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?
Kira artış oranı, enflasyon oranının açıklanmasının ardından belli oluyor. Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? Ağustos enflasyon rakamları eylül ayının başında açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,86 arttı, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,59 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15,01, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 13,45 oldu. Bu rakamlara göre de kira artış oranı belli oldu. Bu arada kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Örneğin Ocak ayında kira sözleşmesi dolan bir kişi Şubat ayında zamlı kira öder ve bunun için TÜİK Ocak 2019 TEFE TÜFE rakamları içerisinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Şubat 2019 kira zam oranı olarak uygulanır.
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