Eylül ayı için kira artış oranı milyonlarca kiracı tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda Eylül ayı kira artış oranları belli oldu. Kiracılar ve ev sahipleri zam oranlarının ne kadar olduğu konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Kiracı olarak ikamet eden vatandaşların yakından takip ettiği kira artış oranı ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,86 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,01 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,62 artış gerçekleşti. Peki, TÜİK TEFE TÜFE Eylül 2019 kira artış oranı ne kadar oldu? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?