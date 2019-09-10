Milyonlarca çalışan kıdem tazminatı haberlerini ve gelişmelerini yakından takip ediyor. Bu anlamda kıdem tazminatı ile ilgili bilgiler vermeye devam ediyoruz. Çoğu kişi, 15 yıl ve 3600 gün prim şartıyla iş yerinden istifa ederek kıdem tazminatını alabileceğini düşünüyor. Ancak bu hata yılların birikimini alıp götürebilir. Bu konuda çok ince bir nokta ve 4500 gün şartı var... Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle iş yerinden ayrılırken işveren tarafından iş kanunu gereğince vermiş olduğu bir tazminat. Kıdem aynı zamanda işçinin güvencesi niteliğinde. Kendi isteğiyle işten ayrılan işçinin de bazı şartlarda kıdem tazminatı alma hakları bulunuyor. Bunların da başında emeklilik hakkıyla istifalar geliyor. Peki kıdem tazminatı alma şartları nedir? Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?