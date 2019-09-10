Milyonlarca çalışanın hayali bir an önce emekli olabilmektir. Bu bağlamda haberimizde erken emekli olma şartlarını ve emeklilik yaşı hesaplama yollarını sizler için paylaştık. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Selim Bağlı'nın verdiği bilgiye bakılırsa, 1 milyon 790 bin Bağ- Kur'lunun kuruma 8 milyar lira prim borcu bulunuyor. Şimdiye kadar birikmiş 8 milyar liralık toplam prim borcu için sadece 160 bin Bağ-Kur'lu müracaat yaptı. SGK, borcunu peşin ödeyerek kapatmak isteyen Bağ-Kur'lular için kamu bankaları başta olmak üzere bazı bankalarla anlaşmış bulunuyor. Bu bankalardan kredi kullananlar borcu kapattıkları tarihten itibaren emekliliğe hak kazanıyor. Peki ne zaman kaç yaşında erken emekli olurum? İşte erken emekli olma şartları.
Erken emekli olma şartları nedir? Ne zaman kaç yaşında emekli olurum hesaplama! Erken emeklilik müjdesi
Erken emeklilik müjdesi geldi. Milyonlarca çalışan erken emekli olma şartları araştırıyor. Bu anlamda internette sürekli olarak Erken emekli olma şartları nedir? Ne zaman kaç yaşında erken emekli olurum hesaplama! gibi sorulara yanıt aramaya çalışıyor. Emeklilik yaşını doldurduğu halde prim borcundan dolayı emekli olamayan Bağ-Kur'lular, borçlarını kapattıkları takdirde hemen aylık bağlatabilecek. SSK'da ise başvurular nispeten daha yüksek oldu. Toplam 48 milyar lira borcu olan 1 milyon 361 bin mükelleften 400 bini, 12 milyar liralık borçlarını yapılandırdı. Borcu olan her 10 SSK'lıdan 4'ü, yine yapılandırma başvurusu yaptı. Prim borcu olan Bağ- Kur'lular, emeklilik yaşını doldurmuş olsalar da borçlarını ödeyemiyorlar. Hem kendileri bununla beraber aile fertleri sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlar
- Gulf’tan kasko kolaylığı
- 11 Eylül evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- Volkswagen'in yeni logosu görücüye çıktı
- İmamoğlu'nun İSPARK zammı açıklamasına tepki!
- Tamamlayıcı sağlık sigortası kamu tarafından desteklenmeli
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.