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  • 10.09.2019 09:57
  • Son Güncelleme: 10.09.2019 10:14

2019 ı nasıl alınır? nedir hesaplama nasıl yapılır?

Milyonlarca çalışan ı haberlerini ve gelişmelerini yakından takip ediyor. Bu anlamda kıdem tazminatı ile ilgili bilgiler vermeye devam ediyoruz. Çoğu kişi, 15 yıl ve 3600 gün prim şartıyla iş yerinden istifa ederek kıdem tazminatını alabileceğini düşünüyor. Ancak bu hata yılların birikimini alıp götürebilir. Bu konuda çok ince bir nokta ve 4500 gün şartı var... Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle iş yerinden ayrılırken işveren tarafından iş kanunu gereğince vermiş olduğu bir tazminat. Kıdem aynı zamanda işçinin güvencesi niteliğinde. Kendi isteğiyle işten ayrılan işçinin de bazı şartlarda kıdem tazminatı alma hakları bulunuyor. Bunların da başında emeklilik hakkıyla istifalar geliyor. Peki nedir? nasıl yapılır?

İstifa edip tazminat almak isteyenler bu detaya dikkat!

Kıdem tazminatı alma şartları nedir? Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? 2019 kıdem tazminatı nedir, nasıl alınır? 8 Eylül 1999'dan önce işe girenler, 15 yıl ve 3600 gün sigortalılık süresini doldurup SGK'dan aldığı "Emeklilik hakkını kazanmıştır" yazısını işverene verip istifa ederse kıdem tazminatı talep edebiliyor. Ancak 8 Eylül 1999'dan sonra işe başlayanların kıdem tazminatı talep etmesi için 25 yıl ve 4500 gün şartı bulunuyor. Sigortalı çalışanların bir güvencesi olan kıdem tazminatı öncelikle iş yerinde kesintisiz olarak bir yıl çalışmış olan işçileri kapsamaktadır. Biraz daha ayrıntıya girecek olursak; 4857 sayılı İş Kanunu'na göre işçinin işten çıkarılması durumunda, işveren tarafından çalışana ödenmesi zorunlu olan tazminattır.

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