Kıdem tazminatı alma şartları nedir? Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? 2019 kıdem tazminatı nedir, nasıl alınır? 8 Eylül 1999'dan önce işe girenler, 15 yıl ve 3600 gün sigortalılık süresini doldurup SGK'dan aldığı "Emeklilik hakkını kazanmıştır" yazısını işverene verip istifa ederse kıdem tazminatı talep edebiliyor. Ancak 8 Eylül 1999'dan sonra işe başlayanların kıdem tazminatı talep etmesi için 25 yıl ve 4500 gün şartı bulunuyor. Sigortalı çalışanların bir güvencesi olan kıdem tazminatı öncelikle iş yerinde kesintisiz olarak bir yıl çalışmış olan işçileri kapsamaktadır. Biraz daha ayrıntıya girecek olursak; 4857 sayılı İş Kanunu'na göre işçinin işten çıkarılması durumunda, işveren tarafından çalışana ödenmesi zorunlu olan tazminattır.