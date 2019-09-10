10 Eylül evde bakım maaşları yattı mı hangi illerde yattı araştırması başladı. Evinde ağır hasta, yaşlı ya da engelli bakan vatandaşlar evde bakım maaşları ne zaman ödenecek sorusunun yanıtını arıyor. Bin 315 lira olan evde bakım maaşları bugün itibariyle Çanakkale'de yattı. 20 Eylül'e kadar tüm illerde yatması bekleniyor. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilen hasta bakım parası ne kadar? Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
10 Eylül evde bakım (aylığı) parası yatan iller! Evde bakım engelli maaşı zammı ne kadar, ne zaman ödenecek?
Binlerce vatandaş evde bakım maaşlarının yatmasını sabırsızlıkla bekliyor bu bağlamda on binlerce vatandaşın gündeminde evde bakım paralarının yatacağı tarih bulunuyor. Evde bakım maaşları ne zaman ödenecek sorusu arama motorlarında sıkça araştırılan konuların başında bulunuyor. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar hangi illerde maaşlarının yattığını sorgulatıyor. Peki, evde bakım maaşları ne zaman ödenecek? 2019 yılında evde bakım maaşlarına da zam yapıldı ve yeni maaş bin 315 lira oldu. Evinde hasta, engelli ya da yaşlılara bakan ve devlet tarafından ödenen evde bakım maaşları eylül ayının ilk haftasından itibaren hesaplara yatmaya başlayacak. Peki evde bakım engelli maaşı zammı ne kadar, ne zaman ödenecek? İşte 10 Eylül evde bakım (aylığı) parası yatan iller!
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