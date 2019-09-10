10 Eylül evde bakım maaşları yattı mı hangi illerde yattı araştırması başladı. Evinde ağır hasta, yaşlı ya da engelli bakan vatandaşlar evde bakım maaşları ne zaman ödenecek sorusunun yanıtını arıyor. Bin 315 lira olan evde bakım maaşları bugün itibariyle Çanakkale'de yattı. 20 Eylül'e kadar tüm illerde yatması bekleniyor. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilen hasta bakım parası ne kadar? Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.