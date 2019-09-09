Yerli roketler nefes kesti

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, Roketsan sponsorluğunda TÜBİTAK SAGE ile birlikte düzenlenen Roket Yarışması bu yıl rekor seviyede ilgi gördü. Roket yarışmasına başvuran 571 takım arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda süreçleri başarıyla geçen 79 takım yarışmaya katılmaya hak kazandı. 4'ü lise, 12'si de üniversite öğrencilerinden oluşan 16 takım ise yaptıkları roketleri Tuz Gölü'nde gökyüzüne fırlattı. Öğrencilerin heyecanına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ortak oldu. Bakan Varank, "Bu alanda çalışanların katkılarıyla, gelecek nesillerin içindeki inovasyon ateşini yakmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
'HER ŞEY HAYALLE BAŞLAR!
Roket yarışmasıyla temel amaçlarının Türkiye'nin havacılık, uzay, uydu ve hava savunma sistemlerinde genç nesilleri özendirmek olduğunu vurgulayan Selçuk Bayraktar, "Genç kardeşlerimiz bir yıl boyunca önce hayal ettiler sonra araştırdılar sonra geliştirdiler sonra da prototip roketlerini tasarladılar. Bizim de insansız hava araçlarındaki yolculuğumuz benzer şekilde başlamıştı. Her şey hayalle başlar" dedi.
Halit TURAN
'HER ŞEY HAYALLE BAŞLAR!
Roket yarışmasıyla temel amaçlarının Türkiye'nin havacılık, uzay, uydu ve hava savunma sistemlerinde genç nesilleri özendirmek olduğunu vurgulayan Selçuk Bayraktar, "Genç kardeşlerimiz bir yıl boyunca önce hayal ettiler sonra araştırdılar sonra geliştirdiler sonra da prototip roketlerini tasarladılar. Bizim de insansız hava araçlarındaki yolculuğumuz benzer şekilde başlamıştı. Her şey hayalle başlar" dedi.
Halit TURAN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.