Yarı fiyatına tatil fırsatı

Okulların açılmasıyla, birçok kişi tatil programını bitirdi. Ege Bölgesi'nde sahil kıyıları da daha sessiz bir hale geldi. Doluluk oranlarının bir anda azalması ile Ege Bölgesi'nde cazip fiyat dönemi Eylül ayı ile birlikte başladı. Fiyatlar, ayın ilk gününden itibaren yüzde 30 oranında düştü. Eylül ayının 15'inden itibaren fiyatlarda yüzde 50 oranında düşüş başlayacağını belirten Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Ege Bölge Başkanı Osman Tolga Gencer, "Artık yavaş yavaş yabancı turistlerin de sayısı düşecek. Bu yüzden Eylül ayı aslında fırsat ayı. Hem yaz mevsimi ve hava güzel, hem de tatilciler uygun fiyatlı tatil yapma imkanı bulabiliyorlar. Çeşme ve Bodrum'da fiyatlarda ani düşüş başladı ancak Marmaris ve Fethiye'de ağırlıklı olarak yabancı turist olduğu için ilerleyen zamanlarda fiyatların düşmesini bekliyoruz" dedi.
- Ekonomi
- 09.09.2019
- Gazete
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