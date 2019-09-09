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’den engelsiz sinema

kapsamında çocuk şenliği düzenledi. Engelsiz Sinema Şenliği'ne katılan 70 görme ve işitme engelli çocuk, uygulaması ile '' çizgi filmini izledi. İşitme engelli çocuklar filmi, işaret dili çevirisi ve ayrıntılı alt yazı ile izlerken, görme engelliler de sesli betimleme teknolojisi ile izledi.

Turkcell’den engelsiz sinema
Turkcell, kapsamında çocuk şenliği düzenledi. Engelsiz Sinema Şenliği'ne katılan 70 görme ve işitme engelli çocuk, Hayal Ortağım uygulaması ile '' çizgi filmini izledi. İşitme engelli çocuklar filmi, işaret dili çevirisi ve ayrıntılı alt yazı ile izlerken, görme engelliler de sesli betimleme teknolojisi ile izledi.

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