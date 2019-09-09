Turkcell’den engelsiz sinema

Turkcell, Engelsiz Eğitim Programı kapsamında çocuk şenliği düzenledi. Engelsiz Sinema Şenliği'ne katılan 70 görme ve işitme engelli çocuk, Hayal Ortağım uygulaması ile 'Sevimli Ejderha Kokonat: Ormanda Şenlik' çizgi filmini izledi. İşitme engelli çocuklar filmi, işaret dili çevirisi ve ayrıntılı alt yazı ile izlerken, görme engelliler de sesli betimleme teknolojisi ile izledi.
- Ekonomi
- 09.09.2019
- Gazete
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