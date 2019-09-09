Kadrolu 4/D'li taşeron işçiler ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda kamuda kadrolu olarak çalışan taşeron işçilere yönelik gündemde yer alan konulardan biri de bu Eylül ayında başlayarak Ekim ve Aralık aylarında ödenecek olan ikramiye ve ek ödeme tutarlarıdır. Bu kapsamda 4/D'li olarak çalışan işçilere ödenecek olan bu ödemeler işçilerin mali yardım hakları kapsamında gerçekleştirilecek. Eylül ayında işçilere ödenecek olan ödemeler ve detaylara ilişkin bilgiler haberimizin devamındadır. Kamuda 4/D'li olarak görev yapan taşeron işçilere eylül ayında eğitim yardımı yapılırken ekim ayında da 5 günlük ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. Peki kadrolu 4/D'li taşerona Eylül, Ekim ve Aralık ayı ikramiye ve ek ödeme ne kadar? İşte taşerona asgari ücret zammı...