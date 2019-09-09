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  • 10.09.2019 09:16
  • Son Güncelleme: 10.09.2019 09:16

Taşerona mı... Kadrolu 4/D’li taşerona Eylül, Ekim ve Aralık ayı ve ne kadar?

Kamuda kadrolu olarak çalışan taşeron işçilerine müjde ! Eylül,Ekim ve Aralık ayında ve verileceği duyuruldu.Ayrıntılar haberimizdedir. Kamuda kadrolu olarak görev yapan taşeron işçilerin 4 taksit şeklinde ödenmesi planlanan ilave tediye ödemeleri aralık ayında hesaplara yatırılacak. İşçilerin maaş durumuna göre farklı tutarlarda ödenecek olan bu ödemelerde en az askeri ücret ile çalışan işçilere 792 TL ödenecek. Aralık'ta yapılacak olan bu ödeme ile ilave tediyelerin son taksiti de ödenmiş olacak. Bu arada kurumlarda çalışan taşeron işçilerin maaşlarına tutarında yapılması konusu herhangi bir adım atılmış bulunmuyor.

Taşerona asgari ücret zammı ne kadar? İkramiye ve ek ödeme...

Kadrolu 4/D'li taşeron işçiler ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda kamuda kadrolu olarak çalışan taşeron işçilere yönelik gündemde yer alan konulardan biri de bu Eylül ayında başlayarak Ekim ve Aralık aylarında ödenecek olan ikramiye ve ek ödeme tutarlarıdır. Bu kapsamda 4/D'li olarak çalışan işçilere ödenecek olan bu ödemeler işçilerin mali yardım hakları kapsamında gerçekleştirilecek. Eylül ayında işçilere ödenecek olan ödemeler ve detaylara ilişkin bilgiler haberimizin devamındadır. Kamuda 4/D'li olarak görev yapan taşeron işçilere eylül ayında eğitim yardımı yapılırken ekim ayında da 5 günlük ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. Peki kadrolu 4/D'li taşerona Eylül, Ekim ve Aralık ayı ikramiye ve ek ödeme ne kadar? İşte taşerona asgari ücret zammı...

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