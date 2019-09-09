Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu arama motorlarında merakla araştırılan konuların başında bulunuyor. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya bir kez daha zam yapılacağı iddiası tiryakileri tedirgin etti. İnternet üzerinde dolaşan bir listeye göre Eylül 2019'dan itibaren sigara fiyatlarına yüksek miktarda zam geleceği iddia edildi. Fakat sosyal medyada zam haberlerinin dolaştığı gece sigara şirketi bir açıklama yaparak zammı yalanladı. ''Bazı sosyal medya hesaplarından British American Tobacco Türkiye ürünlerine zam yapılacağı şeklinde verilen haberler ve sözde zamlı fiyat listeleri gerçeği yansıtmamaktadır'' denilmişti.