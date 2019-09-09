Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu arama motorlarında merakla araştırılan konuların başında bulunuyor. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya bir kez daha zam yapılacağı iddiası tiryakileri tedirgin etti. İnternet üzerinde dolaşan bir listeye göre Eylül 2019'dan itibaren sigara fiyatlarına yüksek miktarda zam geleceği iddia edildi. Fakat sosyal medyada zam haberlerinin dolaştığı gece sigara şirketi bir açıklama yaparak zammı yalanladı. ''Bazı sosyal medya hesaplarından British American Tobacco Türkiye ürünlerine zam yapılacağı şeklinde verilen haberler ve sözde zamlı fiyat listeleri gerçeği yansıtmamaktadır'' denilmişti.
Sigaraya zam mı geldi? 2019 Eylül ayı yeni sigara tekel fiyatları ne oldu? Bir sigara markası 1,5 TL zam yaptı
Sigaraya bir kez daha zam yapılacağı iddiası tiryakileri tedirgin etti. İnternet üzerinde dolaşan bir listeye göre Eylül ayı içerisinde sigara fiyatlarına yüksek miktarda zam geleceği iddia edildi. Yüz binden fazla takipçisi olan bir Twitter adresi üzerinden yapılan paylaşımda sigara fiyatlarına 5 TL 'lik bir zam geleceği belirtildi. Söz konusu iddiada Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel, Samsun ve Maltepe markalarına 5 TL zam geleceği iddia edildi. Bu arada Monte Carlo Night Blue marka sigaranın fiyatına 1.5 TL 'lik bir zam geldiği bildirildi. Sigara tiryakileri tarafından en çok tüketilen sigara markaları arasında yer alan Kent ve Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000, Tekel 2001, Samsun, Samsun 216 ve Maltepe sigara fiyatlarının bazılarına da zam yapıldı.
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