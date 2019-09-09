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Oyunda 150 milyar dolarlık iş fırsatı

Dünyada yıllık yaklaşık 150 milyar dolarlık ticari hacme ulaşan çevirim içi oyunlar endüstrisi, 'de de yoğun ilgi görüyor. ve Başkanı , "Türkiye'de pazar bu yıl 970 milyon dolara çıkacak. Birçok farklı meslekteki kişiler bu sektörde çalışabilir" dedi. Oyun geliştiricilerinin ortalama maaşları 5-7 bin lira arasında değişiyor.

Oyunda 150 milyar dolarlık iş fırsatı
Dünyada yıllık yaklaşık 150 milyar dolarlık ticari hacme ulaşan çevirim içi oyunlar endüstrisi, 'de de yoğun ilgi görüyor. ve Başkanı Tansu Kendirli, "Türkiye'de pazar bu yıl 970 milyon dolara çıkacak. Birçok farklı meslekteki kişiler bu sektörde çalışabilir" dedi. Oyun geliştiricilerinin ortalama maaşları 5-7 bin lira arasında değişiyor.

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