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  • 09.09.2019 11:18
  • Son Güncelleme: 09.09.2019 11:19

müjdesi! 10 dan ları indirim kararı!

'nın indiriminin ardından lardan ardı ardına faiz oranı açıklamaları vatandaşları sevindirdi. 28 Haziran'da yüzde 22.23 olan konut kredisinin yıllık faizi 30 Ağustos'ta 12.88'e indi. Ticari kredilerin faizi yüzde 27'den 20.28'e, ihtiyaç kredilerinin faizi ise yüzde 28.5'ten 22.3'e geriledi. Mevduat faizi de yüzde 22.89'dan 17.01'e geriledi. Ev almak isteyen yüz binlerce vatandaşlar ları hakkında araştırma yapmaya başladı. Bu nedenle arama motorlarında Kredi faiz oranları ne kadar oldu sorusuyla ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, , Halkbank, Vakıfbank, Garanti konut kredisinde son durum nedir? 10 bankadan kredi faiz oranları indirim kararı! Kredi faiz oranları konut, taşıt son durum ne oldu? İşte tüm detaylar ve gelişmeler

Bankaların konut kredisi faiz oranları düşmeye devam ediyor. Kamu bankaları tarafından en düşük yüzde 1.49 olarak belirlenen ihtiyaç kredisi oranı giderek düşüyor. Aynı zamanda konut ve taşıt kredilerinde de düşüşler olmaktadır. Faiz indiren bankalar arasına 12 banka daha katıldı. Bu anlamda sizler için önemli bir haber hazırladık. Konut, taşıt ve bireysel kredi çekmek isteyenler için bankaların faiz oranlarını derledik. Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir. Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. İşte banka banka kredi faiz oranları

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