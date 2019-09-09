Bankaların konut kredisi faiz oranları düşmeye devam ediyor. Kamu bankaları tarafından en düşük yüzde 1.49 olarak belirlenen ihtiyaç kredisi oranı giderek düşüyor. Aynı zamanda konut ve taşıt kredilerinde de düşüşler olmaktadır. Faiz indiren bankalar arasına 12 banka daha katıldı. Bu anlamda sizler için önemli bir haber hazırladık. Konut, taşıt ve bireysel kredi çekmek isteyenler için bankaların faiz oranlarını derledik. Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir. Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. İşte banka banka kredi faiz oranları